Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

29.01.26 22:33 Uhr
Der S&P 500 ging kaum verändert aus dem Donnerstagshandel.

Schlussendlich schloss der S&P 500 am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 6.969,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 54,650 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,138 Prozent stärker bei 6.987,68 Punkten, nach 6.978,03 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.870,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.992,84 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 0,661 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.905,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.890,59 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 29.01.2025, einen Stand von 6.039,31 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,61 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.789,05 Zähler.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Southwest Airlines (+ 18,70 Prozent auf 48,50 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 18,65 Prozent auf 345,98 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10,40 Prozent auf 738,31 USD), Norwegian Cruise Line (+ 10,25 Prozent auf 22,92 USD) und Carnival (+ 8,46 Prozent auf 31,15 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Las Vegas Sands (-13,96 Prozent auf 52,71 USD), United Rentals (-12,86 Prozent auf 787,04 USD), Microsoft (-9,99 Prozent auf 433,50 USD), ServiceNow (-9,94 Prozent auf 116,73 USD) und Tyler Technologies (-9,33 Prozent auf 380,00 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47.745.859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,825 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

