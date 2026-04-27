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Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

08:01 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 280 auf 287 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die steigenden Speicherchip-Preise und die Fähigkeit des Technologiekonzerns, sich hier eine ausreichende Versorgung zu sichern, sollten zu Marktanteilsgewinnen seiner iPhones auf Kosten von Smartphones mit Android-Betriebssystemen führen, schrieb David Vogt in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Dazu komme eine solide Nachfrage nach Apples Mac-Computern. Voigt hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2026 und 2027 an./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 287,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 267,61		 Abst. Kursziel*:
7,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 269,46		 Abst. Kursziel aktuell:
6,51%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 301,65

*zum Zeitpunkt der Analyse

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22.04.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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