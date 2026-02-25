DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -0,2%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.992 +1,1%Euro1,1806 +0,3%Öl71,28 +0,1%Gold5.185 +0,8%
Heute im Fokus
Asiatische Börsen legen zu -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, Heidelberg Materials, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Aktien von SpaceX, Anthropic & Co: Neuer Fonds ermöglicht Investitionen für Kleinanleger Aktien von SpaceX, Anthropic & Co: Neuer Fonds ermöglicht Investitionen für Kleinanleger
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
10 vor 9

Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel - Spannung vor NVIDIA-Bilanz

25.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Anleger warten auf NVIDIA-Bilanz | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost legen zu

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 2,51 Prozent auf 58.757 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es beim Shanghai Composite zeitweise um 0,91 Prozent auf 4.155 Zähler hoch.

In Hongkong sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Der Hang Seng legt zeitweise um 0,6 Prozent auf 26.749 Einheiten zu.

3. Fresenius-Aktie: Nach Gewinnplus weiteres profitables Wachstum angekündigt

Fresenius hat dank Einsparungen und einem guten Lauf bei seiner Pharmatochter Kabi und dem Klinikgeschäft im vergangenen Jahr mehr Gewinn erzielt. Zur Nachricht

4. E.ON-Aktie: Weiterer Gewinnanstieg nach starkem Jahr erwartet

E.ON hat im vergangenen Jahr seine Prognose erfüllt und die Markterwartungen übertroffen. Der Energieversorger legte zudem neue Ziele bis 2030 vor. Zur Nachricht

5. NVIDIA und weitere Techgrößen öffnen ihre Bücher

Mit NVIDIA, Salesforce, IonQ, Zoom, Snowflake und C3.ai ist der Tag an der US-Techbörse voll gespickt mit anstehenden Bilanzen. Was Analysten erwarten

6. Heidelberg Materials-Aktie: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet

Heidelberg Materials hat 2025 trotz rückläufiger Absatzmengen nach eigenen Angaben ein Rekordergebnis erreicht und peilt für 2026 weiter steigende Gewinne an. Zur Nachricht

7. Nordex-Aktie: Starkes Schlussquartal - Mittelfristiges Margenziel steigt

Nordex hat im vergangenen Jahr bei einem moderaten Wachstum das Ergebnis nach einem starken Schlussquartal beachtlich gesteigert. Zur Nachricht

8. AUTO1-Aktie im Fokus: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter

AUTO1 hat im vergangenen Jahr dank eines starken Wachstums sowohl das eigene Ziel für den Bruttogewinn als auch die Markterwartungen übertroffen. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch uneins. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 71,12 US-Dollar. Das waren 9 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 66,08 Dollar.

10. Euro im Fokus

Der Euro notiert zur Wochenmitte zeitweise bei 1,1806 US-Dollar.

Bildquellen: create jobs 51 / Shutterstock.com

