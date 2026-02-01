GNW-News: Das Royalton Fan Fest startet für 2026 mit einer globalen Fußballfeier und exklusiven Paketen

^ST. MICHAEL, Barbados, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während sich die

Aufmerksamkeit der Welt auf das mit Spannung erwartete internationale Fußball-

Event des Jahrzehnts richtet, ist Royalton Hotels & Resorts bereit, die

Begeisterung mit dem Royalton Fan Fest powered by Sports Event Guarantee(TM) zum

Leben zu erwecken, einer immersiven Feier, bei der jedes Spiel Teil des

Urlaubserlebnisses wird.

Unter dem Motto?The Championship Lives in You" verwandelt das Royalton Fan Fest

ausgewählte Resorts in pulsierende Treffpunkte, die von der Energie eines

globalen Stadions inspiriert sind. Mit dem speziellen Royalton Fan Fest-Paket,

das ab sofort gebucht werden

Gäste ihren Aufenthalt frühzeitig sichern und von Ersparnissen in Höhe von

mehreren hundert Dollar profitieren, während sie jedes Spiel nahtlos im gesamten

Resort verfolgen können, egal ob sie sich in ihrer Suite entspannen, einen Drink

an der Bar genießen oder sich in den Gemeinschaftsbereichen treffen.

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 veranstaltet Royalton Hotels & Resorts Live-

Übertragungen von Spielen, thematische Festivitäten, immersive Unterhaltung und

kulinarische Erlebnisse im Stadion-Style, die Reisende durch gemeinsame Energie,

Feierlichkeiten und freundschaftlichen Wettbewerb zusammenbringen sollen.

Ein Highlight des Erlebnisses ist?Taste the Game", ein kulinarisches Konzept,

das von klassischen Stadiongerichten und internationalem Street Food inspiriert

ist. Von beliebten Snacks und international inspirierten Gerichten bis hin zu

erfrischenden Getränken und themenbezogenen Desserts - jedes Menü bringt die

Atmosphäre des Turniers direkt auf den Tisch.

Das Unterhaltungsprogramm wird mit interaktiven Aktivitäten und Live-Auftritten

fortgesetzt, darunter Bubble Soccer am Strand, Freestyle-Fußballshows,

farbenfrohe Fanfeiern und spielerische Varianten von Strandspielen, die alle

darauf ausgelegt sind, Gäste jeden Alters in einer festlichen, energiegeladenen

Atmosphäre zu begeistern.

In ausgewählten Resorts in Mexiko werden die Royalton Fan Fest Stadien als

Zentrum der Feierlichkeiten dienen. Sie sind mit riesigen LED-Bildschirmen,

beeindruckender Beleuchtung, thematischer Dekoration in den Nationalfarben und

Lounge-Sitzgelegenheiten ausgestattet, die Komfort und Spannung vereinen. Zu den

teilnehmenden Resorts gehören Royalton Riviera Cancun

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/riviera-cancun), Royalton Hideaway

Riviera Cancun (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-riviera-

cancun), Royalton Splash Riviera Cancun

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/splash-riviera-cancun), Royalton CHIC

Cancun (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-cancun-resort-spa) und

Planet Hollywood Cancun by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/resorts/cancun).

Während die Vorfreude weiter steigt, bietet das Royalton Fan Fest-Paket eine

nahtlose Möglichkeit, einen Aufenthalt rund um das Turnier zu planen, indem es

gehobene All-inclusive-Gastfreundschaft, ein abwechslungsreiches Resort-Programm

und erhebliche Ersparnisse kombiniert. Da das Turnier in derselben Zeitzone

stattfindet wie die karibischen Resorts von Royalton Resorts, können Gäste aus

aller Welt jedes Spiel live auf Großbildschirmen im gesamten Resort während

entspannter Tages- und Abendstunden verfolgen, wodurch die weltweite

Fußballbegeisterung mühelos zu einem Teil des Urlaubserlebnisses wird.

Mit dem Royalton Fan Fest setzt Royalton Hotels & Resorts seine Bemühungen fort,

das All-inclusive-Erlebnis weiter zu verbessern, indem es ein immersives Umfeld

schafft, in dem Unterhaltung, Kultur und Gastfreundschaft zusammenkommen und in

dem die Gäste nicht nur zuschauen, sondern das Geschehen wirklich erleben.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts und dem Royalton Fan Fest-

Paket finden Sie unter www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com)

oder klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt beim Royalton Fan Fest zu buchen

findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 an ausgewählten Standorten der

Royalton Resorts statt.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das

preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für

seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische

Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen

Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und

mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton

Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation

- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf

Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC

Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,

einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by

Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from

Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in

einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken

verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen

können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter:

www.royalton.com (http://www.royalton.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9dd41b7-4f32-4775-bfc1-

edc9fb497133

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.Â°