ROUNDUP/Blitzeis am BER: Flughafen stellt den Betrieb ein

05.02.26 20:16 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld hat den Betrieb vorübergehend eingestellt. Aufgrund von Blitzeis seien derzeit keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Abend.

"Unsere Flächen sind spiegelglatt. Es besteht Gefahr für Leib und Leben." Wann der Betrieb wieder aufgenommen werde, sei noch offen. Zunächst gelte ohnehin das Nachtverbot. "Danach sehen wir am Freitagmorgen weiter."

Schon tagsüber gab es viele Flugausfälle

Schon im Laufe des Tages hatte es am Flughafen BER eine Reihe von Problemen gegeben. Zunächst konnten am Morgen nach gefrierendem Regen keine Maschinen starten. Das Enteisen der Flugzeuge nahm jeweils bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch. Der erste Flieger hob dann am späten Vormittag ab.

Im Flugplan kam es anschließend zu erheblichen Verzögerungen und zahlreichen Ausfällen. Fluggäste mussten zum Teil lange Wartezeiten auf sich nehmen. Von den 180 geplanten Starts wurden der Sprecherin zufolge bis gegen Mittag bereits 35 komplett gestrichen und danach noch weitere mehrere Dutzend.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Abend vor den erhöhten Risiken durch Glatteis im Westen und Nordwesten Brandenburgs gewarnt. "Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz", so der DWD./ah/DP/he