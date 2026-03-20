DAX 21.922 -2,1%ESt50 5.408 -1,7%MSCI World 4.219 -0,6%Top 10 Crypto 9,0140 -0,7%Nas 21.648 -2,0%Bitcoin 59.372 +1,2%Euro 1,1534 -0,2%Öl 114,1 +4,2%Gold 4.232 -6,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Asiens Börsen rutschen ab -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Gold, Silber, Erdgas, BASF im Fokus
Top News
Iridium Communications: Rendite aus dem All! Iridiums globales Satellitennetzwerk trotzt der Börsenpanik! Iridium Communications: Rendite aus dem All! Iridiums globales Satellitennetzwerk trotzt der Börsenpanik!
Aixtron: SUSS MicroTec als warnendes Beispiel Aixtron: SUSS MicroTec als warnendes Beispiel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HORNBACH Aktie

Kaufen
Verkaufen
HORNBACH Aktien-Sparplan
75,70 EUR -4,00 EUR -5,02 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,26 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 608340

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006083405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBBHF

Baader Bank

HORNBACH Add

09:46 Uhr
HORNBACH Add
Aktie in diesem Artikel
HORNBACH Holding
75,70 EUR -4,00 EUR -5,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Add" belassen. Ein schwaches viertes Quartal habe die vorläufigen Jahresergebnisse des Baumarktkonzerns gedämpft, schrieb Analyst Volker Bosse am Montag. Damit seien die Erwartungen aber erfüllt worden. Das vorläufige Ergebnis sei im Gesamtbild solide - trotz des widrigen Konsumumfelds vor allem in Deutschland./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Add

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
75,40 €		 Abst. Kursziel*:
27,32%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
75,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,82%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

02.01.26 HORNBACH Add Baader Bank
22.12.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.12.25 HORNBACH Add Baader Bank
09.12.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 HORNBACH Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu HORNBACH Holding

dpa-afx Umsatzplus HORNBACH schafft eigene Jahresprognose - Aktie fällt HORNBACH schafft eigene Jahresprognose - Aktie fällt
dpa-afx KORREKTUR: Hornbach Holding schafft eigene Jahresprognose
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Gesamtjahresprognose erreicht – Ergebnisrückgang im Q4 2025/26
EQS Group EQS-News: HORNBACH Management AG erweitert Vorstand: Jan Hornbach und Nils Hornbach werden neu berufen – Erich Harsch folgt auf Albrecht Hornbach als Vorstandsvorsitzender
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Hornbach Holding auf 96 Euro - 'Add'
finanzen.net Analysten sehen bei HORNBACH-Aktie Potenzial
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Full year figures in line with guidance – reduced earnings in Q4 2025/26
EQS Group EQS-News: HORNBACH Management AG extends Board of Management: Jan Hornbach and Nils Hornbach newly appointed – Erich Harsch to succeed Albrecht Hornbach as CEO
EQS Group EQS-News: HORNBACH increases sales and market share in 9M 2025/26 and Q3 – adjusted EBIT down EUR 7.3 million in Q3, 9M at previous year’s level
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Reduced earnings in Q3 2025/26 – Guidance for adjusted EBIT at previous year’s level still valid
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: HORNBACH expands into Serbia
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
HORNBACH Holding zu myNews hinzufügen