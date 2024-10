Bonität

Die Kreditwürdigkeit, auch bekannt als Bonität, ist ein zentraler Faktor, wenn es darum geht, einen Kredit zu erhalten. Sie beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft eines Kreditnehmers, finanzielle Verpflichtungen wie Kredite oder Rechnungen pünktlich und vollständig zu begleichen. Doch wie genau wird die Kreditwürdigkeit beurteilt, welche Faktoren spielen eine Rolle und wann gilt man als kreditwürdig?

Was ist Bonität und warum ist sie wichtig?

Die Bonität gibt Auskunft über das Risiko, dass ein Kreditnehmer Zahlungen nicht fristgerecht leisten kann. Sie dient Banken, Händlern und Vermietern als Maßstab, um die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls zu bewerten. Eine gute Bonität ist in vielen Lebensbereichen entscheidend: Sie erleichtert den Zugang zu Krediten, ermöglicht den Abschluss von Verträgen auf Ratenzahlung oder die Beantragung von Kreditkarten.

Kreditgeber wie Banken oder andere Finanzdienstleister sind darauf angewiesen, die Kreditwürdigkeit eines potenziellen Kreditnehmers sorgfältig zu prüfen, bevor sie eine Kreditvergabe in Erwägung ziehen. Damit schützen sie sich vor finanziellen Ausfällen und minimieren ihr Risiko. Für Verbraucher bedeutet eine gute Bonität gleichzeitig Zugang zu günstigeren Kreditkonditionen, da das Risiko für den Kreditgeber gering bleibt.

Wie wird die Bonität ermittelt?

Die Bonitätsprüfung erfolgt durch spezialisierte Auskunfteien wie die Schufa in Deutschland. Hier werden verschiedene Daten eines Verbrauchers gesammelt, darunter das Zahlungsverhalten bei Krediten, die Eröffnung von Bankkonten oder Kreditkarten, und bestehende Verträge wie Mobilfunkverträge. All diese Informationen fließen in die Berechnung eines Bonitätsscores ein, der als Maßstab für die Kreditwürdigkeit dient, wie ein Online-Beitrag von der Commerzbank erläutert.

Der sogenannte Schufa-Score gibt in Prozentpunkten an, wie hoch das Risiko eines Zahlungsausfalls ist. Ein Score von über 97,5 Prozent bedeutet beispielsweise, dass das Risiko eines Ausfalls extrem gering ist und die Person als äußerst kreditwürdig gilt. Werte unterhalb von 90 Prozent deuten auf ein erhöhtes Risiko hin, während ein Score unter 50 Prozent darauf hindeutet, dass ein Kredit sehr unwahrscheinlich gewährt wird, wie es weiter heißt.

Die Berechnung des Schufa-Scores bleibt in weiten Teilen intransparent, jedoch ist bekannt, dass Faktoren wie Zahlungsrückstände, Konten und Kreditkarten sowie bestehende Finanzierungen in den Score einfließen.

Ab wann gilt man als kreditwürdig?

Eine Person gilt dann als kreditwürdig, wenn die Bonitätsprüfung ergibt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls gering ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Schufa-Score über 90 Prozent liegt. Zu den positiv bewerteten Faktoren gehören regelmäßige und ausreichende Einkünfte, langjährige Geschäftsbeziehungen mit Banken oder Händlern sowie pünktliche Zahlungen von Rechnungen und Krediten, so die Commerzbank. Eine gute Bonität zeigt an, dass der Kreditnehmer in der Lage ist, bestehende finanzielle Verpflichtungen zu bedienen und auch neue Kredite fristgerecht zurückzahlen kann.

Ein entscheidender Faktor bei der Bonitätsprüfung ist das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben. Banken prüfen nicht nur die Höhe des Einkommens, sondern auch, wie viel Geld nach Abzug aller Fixkosten für die Tilgung eines neuen Kredits übrig bleibt. Wenn genügend Spielraum vorhanden ist, um die monatlichen Raten zu decken, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kredit bewilligt wird.

Welche Faktoren beeinflussen die Kreditwürdigkeit negativ?

Es gibt mehrere Faktoren, die die Bonität negativ beeinflussen können. Dazu gehören Zahlungsausfälle, Mahnverfahren und eine hohe Anzahl von Kreditkarten oder Konten. Auch häufige Umzüge oder das Stellen mehrerer Kreditanfragen innerhalb kurzer Zeit können als negative Merkmale in die Bewertung einfließen.

Negativmerkmale wie unbezahlte Rechnungen oder laufende Mahnverfahren werden ebenfalls von der Schufa und anderen Auskunfteien erfasst. Diese signalisieren den Kreditgebern ein erhöhtes Risiko, was oft dazu führt, dass Kreditanträge abgelehnt oder nur zu höheren Zinssätzen genehmigt werden.

Wie kann man seine Kreditwürdigkeit verbessern?

Die Verbesserung der Kreditwürdigkeit ist ein langfristiger Prozess. Verbraucher sollten darauf achten, Rechnungen und Ratenzahlungen immer pünktlich und vollständig zu begleichen, so die Commerzbank. Eine zu hohe Anzahl von Kreditkarten oder Girokonten kann sich negativ auf die Bonität auswirken, weshalb ungenutzte Karten und Konten gekündigt werden sollten.

Darüber hinaus sollte man bei der Anfrage von Krediten darauf achten, Konditionsanfragen zu stellen und keine regulären Kreditanfragen, da letztere negative Einträge in der Schufa verursachen können, selbst wenn der Kredit letztlich nicht bewilligt wird, wie es abschließend heißt.

D. Maier / Redaktion finanzen.net