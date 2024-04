Heute im Fokus

Beige Book der Fed: US-Wirtschaftsaktivität wächst leicht. thyssenkrupp-Betriebsrat stellt Bedingungen an Neuordnung der Stahl-Sparte. BASF gibt Startschuss für elektrisch beheizten Steamcracker-Ofen. Mercedes-Benz ruft weltweit SUVs zurück. VW will mit neuer Plattform günstige E-Autos in China bauen. ASML erleidet Bestellungseinbruch. adidas erhöht Ausblick nach gutem Quartal. LVMH mit Umsatzrückgang.