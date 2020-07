Schufa-Eintrag: Wir klären Mythen und Irrtümer rund um die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung auf

Schufa und DSGVO – wie passt das zusammen?

Am 25. Mai 2018 tritt die sogenannte DSGVO in Kraft. Doch wie passt Datenschutz und eine Auskunftei wie die Schufa in Deutschland überhaupt zusammen? Artikel 17 in der DSGVO besagt das „Recht auf Vergessenwerden“ Dieser besagt, dass der Betroffene das Recht darauf hat, personenbezogene Daten löschen zu lassen, sofern diese nicht mehr benötigt werden. Man könnte annehmen, dass die Schufa oder andere Auskunfteien beglichene Forderungen löschen müssten, da diese nicht mehr benötigt werden. Doch da hat das Gericht in Wiesbaden anders entschieden:

Ein junger Mann wollte die Löschung seiner negativen Schufa-Einträge erzwingen lassen, mit der Begründung, dass er die Rechnungen beglichen habe. Das Landgericht Wiesbaden wies die Klage ab, da die Erhebung der Daten rechtmäßig erhoben wurde und einem legitimen Interesse dienen. Die Schufa stelle ihren Partner Daten zur Verfügung, die sie vor Verlusten schütze, begründete das Gericht das Urteil. Die Speicherung der Daten ist also legitim.