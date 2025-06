Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Commerzbank

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 27,87 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 27,87 EUR ab. Bei 27,84 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 28,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.347.426 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,48 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 56,53 Prozent sinken.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,885 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,43 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.08.2025 gerechnet. Commerzbank dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2025 aus.

