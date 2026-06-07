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UBS AG

Bayer Buy

08:21 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Das Expertengespräch habe die Komplexität und die Risiken für den Glyphosat-Vergleich unterstrichen, schrieb Matthew Weston am Montag nach einer Telefonkonferenz mit einem Juristen über den Übertragungsbeschluss für Klagen an ein Bundesgericht nach Kalifornien./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,87 €		 Abst. Kursziel*:
44,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,74%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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