AKTIE IM FOKUS: Redcare vor nächstem Kursrutsch - Ausblick enttäuscht

04.03.26 08:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
55,05 EUR -3,95 EUR -6,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Talfahrt bei Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) dürfte sich am Mittwoch nach einem enttäuschenden Ausblick beschleunigen. Die Titel der Online-Apotheke sackten am Morgen im Tradegate-Handel im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs um zuletzt acht Prozent auf 54,83 Euro ab. Damit würden sie auf Xetra ihr niedrigstes Niveau seit Anfang 2023 erreichen. Das Jahresminus 2026 würde sich damit fast verdoppeln auf annähernd 16 Prozent.

Die Online-Apotheke verdiente 2025 operativ weniger als erwartet und setzte sich für das laufende Jahr Ziele, die laut Jefferies-Experte Martin Comtesse in jeglicher Hinsicht klar unter den Erwartungen lagen. Er äußerte sich neben dem operativen Ergebnis auch negativ zur Marge. Sarah Roberts von Barclays Research hob neben den Erlösen mit verschreibungspflichtigen auch enttäuschende Umsätze mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten hervor. Dies untermauere im frei verkäuflichen Bereich die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs in Deutschland./tih/mis

