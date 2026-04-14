Bernstein Research

Diageo Outperform

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2340 Pence belassen. Im dritten Geschäftsquartal sollten sich einige positive Entwicklungen abzeichnen, schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürften jedoch nicht stark genug sein, um die erheblichen Belastungen durch den schwachen US-Spirituosenmarkt auszugleichen./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com