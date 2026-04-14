Diageo Aktie
Marktkap. 37,21 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2340 Pence belassen. Im dritten Geschäftsquartal sollten sich einige positive Entwicklungen abzeichnen, schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürften jedoch nicht stark genug sein, um die erheblichen Belastungen durch den schwachen US-Spirituosenmarkt auszugleichen./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
23,40 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
17,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,60 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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