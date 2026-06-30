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Symbol CTTAF

UBS AG

Continental Buy

14:11 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
75,40 EUR 2,90 EUR 4,00%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Managements zu den am 4. August anstehenden Quartalszahlen im Rahmen einer Investorenveranstaltung des Reifenkonzerns sollten nicht viel an den Konsensschätzungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Continental

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,12 €		 Abst. Kursziel*:
19,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,36%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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01.07.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-DD: Continental AG: Roland Welzbacher, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Christian Koetz, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Ulrike Hintze, buy
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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