Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Oracle auf 230 Dollar - 'Neutral'

11.12.25 11:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 270 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mark Murphy sieht im Zwischenbericht des US-Konzerns "die üblichen Verdächtigen": Die bereits sicheren künftigen Einnahmen aus Cloud-Abos (RPO) sowie längerfristige Ziele würden angehoben, das aktuelle Geschäft laufe aber durchwachsen. Letzteres gelte sowohl für die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals als auch die Signale für das dritte, kommentierte Murphy am Donnerstag. Insgesamt ist er allerdings zufrieden mit der grundsätzlichen Entwicklung./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST

