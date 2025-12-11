DAX24.191 +0,3%Est505.743 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,10 -3,4%Nas23.654 +0,3%Bitcoin76.836 -2,3%Euro1,1724 +0,3%Öl61,54 -1,6%Gold4.214 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Oracle 871460 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX etwas fester -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke gehalten DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke gehalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

ROUNDUP: Oracle enttäuscht trotz hohen Wachstums im KI-Geschäft - Aktie fällt

11.12.25 13:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
165,00 EUR -26,10 EUR -13,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Oracle wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren. Die seit Wochen unter Druck stehende Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag rund elf Prozent auf gut 198 Dollar.

Wer­bung

Sollte der Kurs auch im regulären Handel stark rutschen, könnte er wieder auf das Niveau von Mitte Juni zurückfallen - das wäre unter 185,63 Dollar der Fall. Im Sommer und Herbst hatte Oracle am Finanzmarkt stark vom KI-Boom profitiert. Im September war der Kurs nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bis auf fast 350 Dollar geklettert.

Der Börsenwert kratzte damals an der Marke von einer Billion Dollar. Unternehmensgründer und Vorstandmitglied Larry Ellison, der rund 40 Prozent der Anteile hält, hatte nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg zwischenzeitlich Tesla-Chef Elon Musk an der Spitze der weltweit reichsten Menschen abgelöst. Gemessen am US-Schlusskurs vom Mittwoch war Oracle zuletzt 636 Milliarden Dollar (544 Mrd Euro) wert.

Kurzfristig dürften Oracle-Aktien weiter unter Druck stehen, schrieb Barclays-Analyst Raimo Lenschow. Das solide zweite Quartal habe Fortschritte gezeigt, aber in Schlüsselbereichen enttäuscht. Künftig dürften Fragen rund um die Finanzierung von Vorhaben und Klumpenrisiken auf Kundenseite an Gewicht gewinnen. Zwar sei das Management diese direkt angegangen, habe daneben aber auch neue Fragen aufgeworfen rund um geplante Beteiligungsmodelle von Kunden im Technikausbau.

Wer­bung

Oracle ist zwar bisher vor allem für seine angestammte Datenbanksoftware bekannt, hat sich aber inzwischen auch auf dem umkämpften Markt für Cloud-Computing breitgemacht, also dem Betrieb und der Bereitstellung von Software und Rechenleistung aus dem Netz. Der Konzern will vor allem im großen Stil ins Geschäft mit der Infrastruktur dafür - sprich Rechenzentren - einsteigen und damit vom KI-Boom profitieren.

Im zweiten Geschäftsquartal zog der Umsatz mit Cloudservices insgesamt um rund ein Drittel auf knapp acht Milliarden Dollar an. Davon kamen bereits 4,1 Milliarden Dollar aus dem Geschäft mit Rechenzentren (IaaS - Infrastructure as a Service), ein Plus von sogar rund zwei Drittel. Analysten hatten sich im Schnitt aber bei beidem mehr ausgerechnet.

Der Konzernerlös insgesamt stieg währungsbereinigt um 13 Prozent. Die Softwareerlöse gingen um währungsbereinigt fünf Prozent zurück. Da die Kosten etwas stärker als der Umsatz anzogen, legte der operative Gewinn bereinigt um Sonderposten auf dieser Basis um neun Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar zu.

Wer­bung

Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26, das im Mai endet, rechnet Oracle jetzt mit Investitionen von rund 50 Milliarden Dollar und damit 15 Milliarden Dollar mehr als noch im September. Angesichts hoher Schulden müssen diese Investitionen sich auch rentieren. Den gesamten ausstehenden Vertragsbestand bezifferte Oracle Ende November auf 523 Milliarden Dollar - dank des Auftragsbooms mit Rechenzentren mehr als fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Oracle ist Teil des von US-Präsident Donald Trump groß ins Schaufenster gestellten KI-Ausbauprogramms Stargate, zusammen mit ChatGPT-Erfinder OpenAI und dem japanischen Tech-Investor SoftBank.

Generell herrscht bei Anlegern die Sorge vor, dass sich die Konzerne beim Aufbau der für den KI-Betrieb nötigen Infrastruktur finanziell übernehmen. Für Rechenzentren und die darin notwendigen KI-Chips sollen allein in den USA Hunderte von Milliarden Dollar ausgegeben werden - mit unklaren Erfolgsaussichten und in einem hitzigen Konkurrenzkampf.

So muss sich Oracle im Infrastrukturgeschäft mit den Platzhirschen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google (Alphabet C (ex Google)) Cloud Platform (GCP) messen, die alle tiefe Taschen haben.

Am Markt befeuerten die Resultate von Oracle zunächst die skeptische Stimmung um vom KI-Hype aufgeheizte Aktienbewertungen. In Asien belastete das vor allem Technologiewerte. Zuletzt holte der deutsche Leitindex DAX seine Anfangsverluste jedoch wieder auf.

SAP (SAP SE)-Papiere hatten nach Handelsbeginn anfangs mehr als vier Prozent eingebüßt, gegen Mittag lagen sie noch 2,5 Prozent im Minus. Die Walldorfer haben kein nennenswertes Geschäft mit Recheninfrastruktur, sind aber wie Oracle auch im Geschäft mit Unternehmenssoftware unterwegs. Eine Zurückhaltung von Kunden in diesem Bereich könnte den Dax-Primus vor allem im Schlussquartal bremsen, dem saisonal mit Abstand wichtigsten Jahresviertel./men/zb/jsl/mis

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
12:36Oracle OverweightBarclays Capital
10:06Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:36Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:06Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen