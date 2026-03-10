Oracle Aktie
Marktkap. 369,65 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Chance-Risiko-Profil der Aktien bleibe positiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 149,40
|Abst. Kursziel*:
114,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 164,60
|Abst. Kursziel aktuell:
94,41%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 249,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|12:06
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)