DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.768 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1585 -0,2%Öl 90,73 -0,7%Gold 5.178 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street stabil erwartet -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse
Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Oracle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Oracle Aktien-Sparplan
142,40 EUR +3,20 EUR +2,30 %
STU
164,60 USD +13,00 USD +8,58 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 369,65 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 871460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US68389X1054

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ORCL

Jefferies & Company Inc.

Oracle Buy

08:01 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
142,40 EUR 3,20 EUR 2,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Chance-Risiko-Profil der Aktien bleibe positiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 149,40		 Abst. Kursziel*:
114,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 164,60		 Abst. Kursziel aktuell:
94,41%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 249,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

12:06 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Oracle Overweight Barclays Capital
08:01 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Oracle Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Oracle Corp.

finanzen.net Zahlenvorlage Oracle-Aktie zweistellig höher: SAP-Rivale bei Umsatz und Gewinn besser als erwartet Oracle-Aktie zweistellig höher: SAP-Rivale bei Umsatz und Gewinn besser als erwartet
Dow Jones MÄRKTE USA/Zurückhaltung dominiert weiter - Inflationsdaten ohne Impuls
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Erleichterung treibt Oracle kräftig an
dpa-afx ROUNDUP: Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie erholt sich deutlich
Dow Jones MARKT USA/Zurückhaltung dürfte weiter dominieren - Ölpreise steigen wieder
TraderFox Infrastruktur statt Hype: Warum HPE, Oracle, TSMC, NVIDIA und AMD die heimlichen Gewinner des KI‑Booms sind!
TraderFox Oracle: KI-Profiteur wird mit gewaltigen KI-Aufträgen durchstarten
TraderFox Auftragslawine dank KI! Oracles riskantes Schuldenspiel wird zum ultimativen Börsen-Triumph!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar
Benzinga Why Is Oracle Stock Soaring Wednesday?
Benzinga Oracle Defied Wall Street Fears: &#39;Bring Your Own Cloud&#39; Solves $50 Billion AI Capex Problem To Fuel 20% Growth
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, Micron, Sandisk, Bloom Energy, IREN, and NVIDIA
Benzinga Oracle Co-CEO Clay Magouyrk Explains What&#39;s Holding Back The Company&#39;s Data Center Windfall: &#39;The Major Factor Limiting Even Stronger Profits Is…&#39;
Benzinga Oracle, Campbell&#39;s And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
Benzinga Oracle, Nio, Centene, AeroVironment And Ciena Corporation: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times Oracle posts strong cloud sales growth following AI bookings
MotleyFool Oracle (ORCL) Q3 2026 Earnings Call Transcript
RSS Feed
Oracle Corp. zu myNews hinzufügen