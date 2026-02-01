DAX24.976 +0,7%Est506.044 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.271 -0,8%Euro1,1800 +0,1%Öl65,66 -1,0%Gold4.924 +5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

Aktien Asien: Erholung - Halbleiterwerte treiben südkoreanische Börse nach oben

03.02.26 09:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
54.720,7 PKT 2.065,5 PKT 3,92%
Charts|News|Analysen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Auf die Verluste zu Wochenbeginn haben die Aktienmärkte in Fernost am Dienstag mit einer kräftigen Gegenbewegung reagiert. Neben den US-Vorgaben stützte die Erholung von Gold und Silber nach den jüngsten Turbulenzen.

Wer­bung

Am stärksten nach oben ging es an den technologielastigen Börsen der Region. Für Rückenwind sorgte dabei auch der überraschend starke Umsatzausblick von Palantir Technologies. Südkoreanische Aktien kletterten um über sechs Prozent und profitierten von den Kurssprüngen von Samsung Electronics (Samsung) und SK Hynix. Beide hatten am Vortag stark nachgegeben.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog mit 3,92 Prozent auf 54.720,66 Punkte ebenfalls deutlich an. Auch die chinesischen Börsen stabilisierten sich, wenn auch nicht allzu stark. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen gewann 1,18 Prozent auf 4.660,11 Zähler, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,25 Prozent auf 26.843,08 Punkte.

Der indische Aktienmarkt profitierte unterdessen von der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf den Import indischer Produkte zu senken. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social sprach er davon, die von ihm verhängten Zölle von 25 auf 18 Prozent zu reduzieren. Im Gegenzug habe der indische Regierungschef Narendra Modi zugesagt, seine Zölle und andere Handelshemmnisse für US-Produkte auf null zu reduzieren und deutlich mehr US-Güter zu kaufen.

Wer­bung

Die australische Börse hinkte den anderen Märkten etwas hinterher, auch wenn sie im Plus lag. Zwar stützte die Erholung der Edelmetalle den rohstofflastigen Aktienmarkt, aber die Notenbank des Landes hatte die Zinsen erhöht, um so inflationären Gefahren zu begegnen. Darauf gerieten Anleihen unter Druck und die Landeswährung zog an. Die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung seien merklich gestiegen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) kletterte um 0,89 Prozent auf 8.857,05 Punkte./mf/jha/

Mehr zum Thema Nikkei 225

10:46DAX erholt sich weiter: 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten - Nikkei & EURO STOXX mit Rekorden
09:08Aktien Asien: Erholung - Halbleiterwerte treiben südkoreanische Börse nach oben
09:03MÄRKTE ASIEN/Risk on schiebt Nikkei auf Rekordhoch
08:00Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Bilanzen von AMD, Super Micro und PayPal im Blick
02.02.26TD vs. DBSDY: Which Stock Is the Better Value Option?
02.02.26Should Value Investors Buy TDK (TTDKY) Stock?
02.02.26Is Hitachi (HTHIY) Outperforming Other Conglomerates Stocks This Year?
02.02.26Toyota has ‘no intention’ of raising $34bn take-private offer after Elliott challenge
mehr