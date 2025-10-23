DAX24.046 -0,4%Est505.646 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 +0,6%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.258 +1,6%Euro1,1598 -0,1%Öl65,77 +2,2%Gold4.121 +0,7%
DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Nexperia-Krise

VW-Aktie im Plus: Weiterer Chip-Lieferant vorhanden

23.10.25 11:07 Uhr
VW-Aktie im Plus: Neuer Chip-Lieferant soll Produktionsstopp verhindern | finanzen.net

Volkswagen zeigt sich zuversichtlich, Produktionsstopps wegen fehlender Halbleiter noch abzuwenden.

"Wir haben einen alternativen Lieferanten, der den Lieferausfall der Nexperia-Halbleiter ausgleichen könnte", sagte Markenproduktionsvorstand Christian Vollmer dem "Handelsblatt". Derzeit werde mit einem Unternehmen verhandelt. Namen nannte Vollmer nicht.

Noch am Mittwoch hatte Volkswagen (VW) vor möglichen Produktionsausfällen gewarnt, die auch kurzfristig möglich seien. Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie.

Via XETRA steigt die VW-Aktie zwischenzeitlich um 0,36 Prozent auf 89,62 Euro.

/fjo/DP/stk

WOLFSBURG (dpa-AFX)

