VW-Aktie im Plus: Weiterer Chip-Lieferant vorhanden
Volkswagen zeigt sich zuversichtlich, Produktionsstopps wegen fehlender Halbleiter noch abzuwenden.
Werte in diesem Artikel
"Wir haben einen alternativen Lieferanten, der den Lieferausfall der Nexperia-Halbleiter ausgleichen könnte", sagte Markenproduktionsvorstand Christian Vollmer dem "Handelsblatt". Derzeit werde mit einem Unternehmen verhandelt. Namen nannte Vollmer nicht.
Noch am Mittwoch hatte Volkswagen (VW) vor möglichen Produktionsausfällen gewarnt, die auch kurzfristig möglich seien. Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie.
Via XETRA steigt die VW-Aktie zwischenzeitlich um 0,36 Prozent auf 89,62 Euro.
/fjo/DP/stk
WOLFSBURG (dpa-AFX)
