DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke
Margenwachstum

LSEG-Aktie mit Gewinnen: LSEG plant Beteiligung an Post Trade Solutions - Quartalsergebnis stark

23.10.25 10:13 Uhr
LSEG sprengt Erwartungen - Quartalszahlen sorgen für Kursfantasie - Aktie hebt ab | finanzen.net

Die London Stock Exchange (LSEG) hat die Erträge im dritten Quartal gesteigert und ihre Margenprognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben.

Das britische Börsen- und Finanzinformationsunternehmen geht nun davon aus, dass das währungsbereinigte Wachstum der Marge bezogen auf den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 0,75 bis 1 Prozentpunkten liegen wird.

Zudem plant die London Stock Exchange (LSEG) unverändert mit einem organischen Wachstum der Gesamteinnahmen ohne Rückflüsse von 6,5 bis 7,5 Prozent zu konstanten Wechselkursen sowie einem freien Cashflow von mindestens 2,4 Milliarden Pfund.

Im dritten Quartal stiegen die Gesamteinnahmen ohne Rückflüsse auf 2,22 Milliarden Pfund von 2,12 Milliarden im Vorjahr, und übertrafen damit die auf 2,20 Milliarden Pfund lautende Konsensschätzung.

Die Rückflüsse beziehen sich hauptsächlich auf Gebühren für Inhalte Dritter, wie z. B. Börsendaten, die direkt an die Kunden weitergegeben werden.

Wie die LSEG weiter mitteilte, will sie sich mit 20 Prozent an Post Trade Solutions beteiligen und dafür 170 Millionen Pfund in bar zahlen. Der Deal bewertet Post Trade Solutions mit 850 Millionen Pfund. Post Trade hat sich - entsprechend dem Firmennamen - auf Dienstleistungen konzentriert, die nach der Ausführung eines Finanzgeschäfts zum Einsatz kommen, darunter Clearing, Abwicklung, Verwahrung und Vermögensverwaltung.

Die Aktie von LSEG gewinnt in London zeitweise 5,41 Prozent auf 91,92 GBP.

DOW JONES

