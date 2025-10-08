DAX 24.661 +0,2%ESt50 5.635 +0,2%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,83 +1,8%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.886 -0,4%Euro 1,1567 +0,0%Öl 64,73 -0,8%Gold 3.964 -0,3%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

103,00 EUR +1,00 EUR +0,98 %
FSE
88,08 GBP +0,64 GBP +0,73 %
LSE
Marktkap. 51,38 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

08:31 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
103,00 EUR 1,00 EUR 0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 12900 auf 12800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei Marketing-Veranstaltungen in Europa und den USA sei der Börsenbetreiber einer der am meisten diskutierten Titel unter den von ihm beobachteten Branchenwerten gewesen, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Ängste wegen einer möglichen Disruption des Geschäftsmodells von Datenanbietern durch Künstliche Intelligenz seien nicht komplett verschwunden, doch die Stimmung habe sich moderat verbessert. Er sei mit seiner Anlageempfehlung für LSE auch kaum unter Rechtfertigungsdruck geraten. Vor den Quartalszahlen der Londoner am 23. Oktober habe er moderate Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
128,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
87,44 £		 Abst. Kursziel*:
46,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
88,08 £		 Abst. Kursziel aktuell:
45,32%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

08:31 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
mehr Analysen

