DAX 24.455 +0,3%ESt50 5.631 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 66,00 +0,4%Gold 4.039 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben
ABB-Aktie fester: Verkauf von Robotikgeschäft an SoftBank Group ABB-Aktie fester: Verkauf von Robotikgeschäft an SoftBank Group
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

London Stock Exchange (LSE) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
99,50 EUR -0,50 EUR -0,50 %
STU
85,42 GBP -0,28 GBP -0,33 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 51,4 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JEJF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LDNXF

Jefferies & Company Inc.

London Stock Exchange (LSE) Buy

08:01 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
99,50 EUR -0,50 EUR -0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für London Stock Exchange anlässlich der anstehenden Berichtssaison der europäischen Börsenbetreiber von 13500 auf 11500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bevorzuge aktuell die Aktien von Euronext und London Stock Exchange, schrieb Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Euronext biete bei günstiger Bewertung viele Wachstumschancen und bei den Briten machte der Experte langfristiges Wertpotenzial aus./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
85,70 £		 Abst. Kursziel*:
34,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
85,42 £		 Abst. Kursziel aktuell:
34,63%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
125,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

08:01 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
15.08.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Grün
finanzen.net FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
Financial Times London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals
Financial Times London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals
Business Times London Stock Exchange wins first approval for private share platform
RSS Feed
London Stock Exchange (LSE) zu myNews hinzufügen