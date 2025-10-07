London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 51,4 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für London Stock Exchange anlässlich der anstehenden Berichtssaison der europäischen Börsenbetreiber von 13500 auf 11500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bevorzuge aktuell die Aktien von Euronext und London Stock Exchange, schrieb Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Euronext biete bei günstiger Bewertung viele Wachstumschancen und bei den Briten machte der Experte langfristiges Wertpotenzial aus./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
115,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
85,70 £
|Abst. Kursziel*:
34,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,42 £
|Abst. Kursziel aktuell:
34,63%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
125,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|08:01
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|15.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
