Ölpreise im Blick

23.10.25 09:55 Uhr
Darum stabilisiert sich der Euro | finanzen.net

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel um 1,16 US-Dollar gependelt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2611 CNY -0,0145 CNY -0,18%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8686 GBP -0,0008 GBP -0,10%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0151 HKD -0,0094 HKD -0,10%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
176,9300 JPY 0,5300 JPY 0,30%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1598 USD -0,0017 USD -0,14%
Charts|News

Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt knapp unter dieser Marke und stabilisierte sich damit weiter nach ihren jüngsten Verlusten. Ende letzter Woche hatte sich der Eurokurs noch klar über 1,17 Dollar bewegt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1587 Dollar fest.

Für Gesprächsstoff auch am Devisenmarkt sorgte der weitere Anstieg der Ölpreise, nachdem die US-Regierung neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen verhängt hatte. Angesichts der daraus resultierenden Inflationsgefahr stiegen die Renditen am US-Anleihenmarkt, was den Dollar stützte.

Insgesamt hielten sich die Bewegungen am Devisenmarkt weiter in Grenzen. "Der Euro bleibt gegenüber dem Dollar schwach", schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Aus markttechnischer Sicht seien die Verkaufssignale intakt.

Datenseitig interessant werde es wohl erst am Freitag mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie den Verbraucherpreisen in den USA, fuhren die Helaba-Experten fort.

Die US-Inflationsdaten sollen trotz des teilweisen Stillstands in den Behörden veröffentlicht werden. Dennoch fehlten weiterhin wichtige Konjunkturindikatoren, insbesondere mit Blick auf den Arbeitsmarkt, betonten die Fachleute der Landesbank. Dies erschwere die Arbeit der Notenbank Fed, die in der kommenden Woche über die weitere geldpolitische Ausrichtung zu entscheiden habe. Und je länger die Haushaltssperre andauere, desto größer würden die kurzfristigen konjunkturellen Risiken. Gleichzeitig aber steigt der Helaba zufolge die Wahrscheinlichkeit für weitere Leitzinssenkungen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

