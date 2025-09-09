Bernstein Research

RELX Outperform

11:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4345 Pence belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Informationsdienstleister Relx verwiesen sie dabei auf die Auswirkungen der unsicheren Finanzierungslage bei US-Universitäten./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com