RELX Aktie
Marktkap. 73,61 Mrd. EURKGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4345 Pence belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Informationsdienstleister Relx verwiesen sie dabei auf die Auswirkungen der unsicheren Finanzierungslage bei US-Universitäten./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Outperform
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
43,45 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
33,80 £
|Abst. Kursziel*:
28,55%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
33,75 £
|Abst. Kursziel aktuell:
28,74%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|11:26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11:26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11:26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|RELX Buy
|UBS AG
|24.07.25
|RELX Buy
|UBS AG
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.06.24
|RELX Equal Weight
|Barclays Capital
|01.03.24
|RELX Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)