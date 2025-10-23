KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter RELX profitiert weiterhin vom Wachstum des Messegeschäfts und der Angebote rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools. Dabei sind laut dem Unternehmen insbesondere neue KI-Anwendungen gefragt. Der Umsatz stieg in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei legte das Messegeschäft um 8 Prozent zu und das Geschäft rund um rechtsbezogene Dienstleistungen etwa für Anwaltskanzleien, Wissenschaft und Regierungen um 9 Prozent. Für das Gesamtjahr strebt Relx ein starkes zugrundeliegendes Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an./mis/lew/stk
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.2025
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
