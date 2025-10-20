DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün -- Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
net digital: Kursvervielfachung in drei Monaten net digital: Kursvervielfachung in drei Monaten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RELX Aktie

Kaufen
Verkaufen
RELX Aktien-Sparplan
39,24 EUR +0,14 EUR +0,36 %
STU
39,16 EUR +0,56 EUR +1,45 %
ASX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 70,3 Mrd. EUR

KGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M95J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RLXXF

JP Morgan Chase & Co.

RELX Overweight

08:01 Uhr
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,24 EUR 0,14 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4920 Pence auf "Overweight" belassen. Der Neunmonatsbericht des Verlagskonzerns dürfte im Einklang mit den Jahreszielen liegen, schrieb Daniel Kerven in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum nehme Fahrt auf./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Overweight

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,20 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,05 £		 Abst. Kursziel*:
44,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

08:01 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 RELX Buy UBS AG
11.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
08.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
28.07.25 RELX Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 startet mit Verlusten
finanzen.net Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RELX von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
finanzen.net FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen
Zacks YELP vs. RELX: Which Stock Is the Better Value Option?
PR Newswire Over Seven Million UK Adults are Suffering Significant Levels of Financial Stress New Analysis Reveals
PR Newswire Home Claims Insights from LexisNexis Risk Solutions Helps Empower U.S. Property Insurance Executives with Market Visibility and Operational Benchmarks
PR Newswire LexisNexis® Risk Solutions Study Reveals SNAP Fraud Costs Surge to $4.14 Per $1 Lost as Digital and EBT Schemes Escalate
PR Newswire Every Dollar Lost to Fraud Costs North America's Financial Institutions $5, According to LexisNexis Risk Solutions
PR Newswire New Survey Reveals Healthcare Provider Directory Accuracy and Usability Hurdles
PR Newswire LexisNexis Risk Solutions Appoints Katie James to Lead DMV Digital Transformation Nationwide
PR Newswire LexisNexis Risk Solutions Appoints Noted Workforce Policy Executive Amy Simon as Head of Labor and Workforce Solutions
RSS Feed
RELX PLC (ex Reed Elsevier) zu myNews hinzufügen