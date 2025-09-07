RELX Aktie
Marktkap. 73,29 Mrd. EURKGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 4290 auf 4345 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Bei Relx sei die Perspektive aber unverändert, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Analyse./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
43,45 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
34,89 £
|Abst. Kursziel*:
24,53%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
34,93 £
|Abst. Kursziel aktuell:
24,39%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|09:21
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|RELX Buy
|UBS AG
|24.07.25
|RELX Buy
|UBS AG
