Bernstein Research

RELX Outperform

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 4290 auf 4345 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Bei Relx sei die Perspektive aber unverändert, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Analyse./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

