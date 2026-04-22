RELX Aktie
Marktkap. 57,04 Mrd. EURKGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx nach der Bestätigung der Jahresziele mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Der fast 35-prozentige Kursanstieg der Aktie des Informations- und Analysedienstleisters seit den Geschäftsjahresergebnissen sei "nicht zu viel zu schnell", schrieb Christophe Cherblanc am Donnerstag in siener Schnelleinschätzung. Erwartungsgemäß seien die Prognosen für die einzelnen Geschäftsbereiche, inklusive des Messegeschäfts, bestätigt worden. Er sieht zudem eine deutliche Diskrepanz zwischen den allgemeinen KI-Sorgen und den konkreten Anzeichen dafür, dass die KI-Produkte von Relx das Wachstum beschleunigen und den Gesamtmarkt erweitern dürften./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Outperform
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
34,50 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
30,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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