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Marktkap. 12,64 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
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WKN 716563

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Symbol SUVPF

UBS AG

Sartorius vz Neutral

15:21 Uhr
Sartorius vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
209,80 EUR 3,80 EUR 1,84%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag habe Zuversicht gegeben, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Mittelfristziele des Labor- und Pharmazulieferers hätten weitgehend seien eigenen und auch den Konsenserwartungen entsprochen. Die Bewertung der Aktie sei jedoch bereits recht hoch, ergänzte er./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 18:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
211,40 €		 Abst. Kursziel*:
13,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
209,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,39%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
263,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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