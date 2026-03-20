Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 12,64 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag habe Zuversicht gegeben, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Mittelfristziele des Labor- und Pharmazulieferers hätten weitgehend seien eigenen und auch den Konsenserwartungen entsprochen. Die Bewertung der Aktie sei jedoch bereits recht hoch, ergänzte er./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 18:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
211,40 €
|Abst. Kursziel*:
13,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
209,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,39%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
263,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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