Top News
Schneider Electric Aktie

249,30 EUR +11,75 EUR +4,95 %
STU
227,39 CHF +9,46 CHF +4,34 %
BRX
Marktkap. 133,33 Mrd. EUR

KGV 31,72
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

RBC Capital Markets

Schneider Electric Outperform

15:36 Uhr
Schneider Electric Outperform
Schneider Electric S.A.
249,30 EUR 11,75 EUR 4,95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
247,35 €		 Abst. Kursziel*:
17,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
249,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,33%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
291,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

