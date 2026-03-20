Novartis Aktie
Marktkap. 242,26 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf anstehende entscheidende Studiendaten aus den Programmen des US-Biotechunternehmens Avidity Biosciences, das der Schweizer Pharmakonzern übernommen hat. Die ersten Daten dürften wohl aus der Phase-3-Studie Harbor zu Del-Desiran bei der seltenen Muskelerkrankung DM1 stammen. Expertenmeinungen zufolge dürfte die Harbor-Studie zwar erfolgreich sein, aber das Konkurrenzprodukt von Dyne Therapeutics könnte ein besseres Gesamtprofil aufweisen./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
116,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
115,78 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,19%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
116,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,34%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|15:31
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:31
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
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|12.02.26
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|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:31
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.