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Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

15:31 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf anstehende entscheidende Studiendaten aus den Programmen des US-Biotechunternehmens Avidity Biosciences, das der Schweizer Pharmakonzern übernommen hat. Die ersten Daten dürften wohl aus der Phase-3-Studie Harbor zu Del-Desiran bei der seltenen Muskelerkrankung DM1 stammen. Expertenmeinungen zufolge dürfte die Harbor-Studie zwar erfolgreich sein, aber das Konkurrenzprodukt von Dyne Therapeutics könnte ein besseres Gesamtprofil aufweisen./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
115,78 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
116,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,34%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

15:31 Novartis Neutral UBS AG
20.03.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
20.03.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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