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Symbol ESLOF

RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

16:16 Uhr
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für die Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitierten./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
196,60 €		 Abst. Kursziel*:
62,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
193,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,99%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
322,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

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03.03.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
18.02.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
18.02.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
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