EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 90,21 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für die Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitierten./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
196,60 €
|Abst. Kursziel*:
62,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
193,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,99%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
322,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|16:16
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|16:16
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|16:16
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research