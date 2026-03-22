DAX 22.595 +1,0%ESt50 5.566 +1,2%MSCI World 4.282 +0,9%Top 10 Crypto 9,3140 +2,7%Nas 21.927 +1,3%Bitcoin 60.913 +3,8%Euro 1,1597 +0,3%Öl 100,9 -7,9%Gold 4.398 -2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX letztlich deutlich erholt -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Bitcoin & Co., Siemens Energy, Equinor, DroneShield, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
"Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen "Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen
Equinor-Aktie im Höhenflug: Starke Zahlen und neue Ölfunde treiben den Kurs Equinor-Aktie im Höhenflug: Starke Zahlen und neue Ölfunde treiben den Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bechtle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bechtle Aktien-Sparplan
26,40 EUR +0,76 EUR +2,96 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,25 Mrd. EUR

KGV 24,01
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 515870

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005158703

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BHTLF

UBS AG

Bechtle Buy

15:21 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
26,40 EUR 0,76 EUR 2,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analyst Christopher Tong nannte laut einer am Montag vorliegenden Studie die vor dem Wochenende vorgelegten detaillierten Jahreszahlen des IT-Dienstleisters im Rahmen der Erwartungen. Der Ausblick sei indes vorsichtig ausgefallen./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,66 €		 Abst. Kursziel*:
85,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,92%
Analyst Name:
Christopher Tong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

15:21 Bechtle Buy UBS AG
20.03.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Bechtle Buy UBS AG
09.02.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
09.02.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bechtle AG

finanzen.net Bechtle: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net Bechtle-Aktie tiefrot: Stabile Dividende trotz Gewinnrückgang geplant
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verliert schlussendlich
finanzen.net Bechtle Aktie News: Investoren fliehen am Freitagnachmittag aus Bechtle
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX nachmittags im Minus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Bechtle mit neuerlichem Kurseinbruch - Ausblick bleibt trist
EQS Group EQS-News: Bechtle expects positive performance in 2026
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Bechtle posts strong year-end performance
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle returns to growth
RSS Feed
Bechtle AG zu myNews hinzufügen