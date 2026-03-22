Bechtle Aktie
Marktkap. 3,25 Mrd. EURKGV 24,01
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analyst Christopher Tong nannte laut einer am Montag vorliegenden Studie die vor dem Wochenende vorgelegten detaillierten Jahreszahlen des IT-Dienstleisters im Rahmen der Erwartungen. Der Ausblick sei indes vorsichtig ausgefallen./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
47,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,66 €
|Abst. Kursziel*:
85,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,92%
|
Analyst Name:
Christopher Tong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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