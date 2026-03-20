GEA Aktie
Marktkap. 9,7 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
59,05 €
|Abst. Kursziel*:
-3,47%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
60,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,02%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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