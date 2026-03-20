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RBC Capital Markets

GEA Sector Perform

15:51 Uhr
GEA Sector Perform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Sector Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
59,05 €		 Abst. Kursziel*:
-3,47%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
60,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,02%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

15:51 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
19.03.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 GEA Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 GEA Hold Warburg Research
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