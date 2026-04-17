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WKN WCH888

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Symbol WKCMF

Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Hold

10:51 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Die Vorabzahlen zum ersten Quartal seien dank höherer Volumina besser als erwartet gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen habe aber gewisse Vorzieheffekte signalisiert./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
94,30 €		 Abst. Kursziel*:
-19,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
94,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,62%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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