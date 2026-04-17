WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,63 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Die Vorabzahlen zum ersten Quartal seien dank höherer Volumina besser als erwartet gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen habe aber gewisse Vorzieheffekte signalisiert./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
94,30 €
|Abst. Kursziel*:
-19,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
94,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,62%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|10:51
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|10:51
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|26.03.26
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|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG