Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,96 Mrd. EUR
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 29 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Cole Hathorn passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar an den Ausblick des Stahlkonzerns an. 2026 winke moderate Besserung von tiefem Niveau aus./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,18 €
|Abst. Kursziel*:
-0,50%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,81%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salzgitter
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|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|25.02.26
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|Salzgitter Hold
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