Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,6 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum. Er stufte ArcelorMittal und Voestalpine auf "Underweight" ab./ag/gl
Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
31,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
48,08 €
|Abst. Kursziel*:
-34,69%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
44,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,10%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
