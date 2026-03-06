DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9450 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Salzgitter Aktie

Salzgitter Aktien-Sparplan
44,92 EUR -3,24 EUR -6,73 %
STU
Marktkap. 2,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

JP Morgan Chase & Co.

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum. Er stufte ArcelorMittal und Voestalpine auf "Underweight" ab./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Underweight

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
31,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
48,08 €		 Abst. Kursziel*:
-34,69%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
44,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,10%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

08:01 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Salzgitter Halten DZ BANK
10.02.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

