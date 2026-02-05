DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Salzgitter Aktie

54,00 EUR +2,80 EUR +5,47 %
Marktkap. 2,75 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

Salzgitter
54,00 EUR 2,80 EUR 5,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckzahlen und einem Ausblick auf 2026 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe mit Blick auf das Schlussviertel 2025 die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde allerdings relativiert durch die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) für 2026. Sie impliziere ein Abwärtsrisiko für die Konsensschätzung von rund 20 Prozent./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
31,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
54,25 €		 Abst. Kursziel*:
-42,12%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
54,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-41,85%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

16:31 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Salzgitter Neutral UBS AG
08.12.25 Salzgitter Buy UBS AG
Nachrichten zu Salzgitter

finanzen.net Vorläufige Zahlen Salzgitter-Aktie dreht deutlich ins Plus: Aurubis-Bewertung treibt an - weiteres Wachstum angepeilt Salzgitter-Aktie dreht deutlich ins Plus: Aurubis-Bewertung treibt an - weiteres Wachstum angepeilt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ausblick schickt Salzgitter nach Absacker auf Hoch seit 2011
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter haussiert am Nachmittag
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich fester
dpa-afx ROUNDUP: Salzgitter will 2026 wieder wachsen und erwartet bessere Ergebnisse
dpa-afx Salzgitter will 2026 wieder wachsen und erwartet deutlich bessere Ergebnisse
EQS Group EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen des Geschäftsjahres 2025; Management Guidance 2026 verabschiedet
finanzen.net Börse Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Dienstagmittag steigen
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Dienstagmittag
EQS Group EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary financials for the financial year 2025; Management Guidance 2026 approved
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
