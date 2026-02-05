JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Underweight

Salzgitter

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckzahlen und einem Ausblick auf 2026 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe mit Blick auf das Schlussviertel 2025 die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde allerdings relativiert durch die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) für 2026. Sie impliziere ein Abwärtsrisiko für die Konsensschätzung von rund 20 Prozent./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT

