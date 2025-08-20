Blue Cap Aktie
Marktkap. 84,79 Mio. EURKGV 5,38 Div. Rendite 4,09%
WKN A0JM2M
ISIN DE000A0JM2M1
Blue Cap Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Nach Darstellung des Analysten Jörg Philipp Frey von Warburg Research hat die Blue Cap AG nach erfolgreicher Veräußerung einer Beteiligung die Guidance für 2025 angepasst. Demnach werde nun mit Umsätzen von 120 bis 140 Mio. Euro (zuvor 200 bis 220 Mio. Euro) und einer adjustierten EBITDA-Marge von 5,0 bis 6,0 Prozent (zuvor 10,0 bis 11,0 Prozent) gerechnet. In der Folge bestätigt er das Kursziel von 32,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.08.2025, 10:50 Uhr)
Zusammenfassung: Blue Cap kaufen
|Unternehmen:
Blue Cap AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
32,00
|Rating jetzt:
kaufen
|Kurs*:
18,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
n/a
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
JÃ¶rg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
