Nike Aktie
Marktkap. 56,28 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einem angekündigten Wechsel in der Unternehmensführung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die Ernennung des bisherigen Pfizer-Managers Dave Denton zum neuen Finanzchef erfolge zu einem für den Sportartikelkonzern entscheidenden Zeitpunkt, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die Maßnahmen des Sanierungsplans "Win Now" dürften bis zum Jahresende abgeschlossen sein und Nike sollte 2027 wieder in den Wachstumsmodus zurückkehren./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 80,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 42,38
|Abst. Kursziel*:
88,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 42,49
|Abst. Kursziel aktuell:
88,28%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 55,88
*zum Zeitpunkt der Analyse
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