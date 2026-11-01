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AI Analyse

DZ BANK

Vonovia SE Kaufen

18:01 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 31 auf 22,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zinsanstieg bremse den Immobilienkonzern in diesem Jahr und auch die mittelfristigen Ziele für 2028, schrieb Karsten Oblinger in einer Studie am Mittwoch. Der Experte senkte daher die Schätzungen. Die Vergesellschaftungsdebatte in Berlin mit dem Fokus auf rund 130.000 Vonovia-Wohnungen bleibe ein spürbarer Belastungsfaktor./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Kaufen

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
17,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
17,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

18:01 Vonovia Kaufen DZ BANK
09:56 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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