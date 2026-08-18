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AI Analyse

Barclays Capital

Lufthansa Underweight

13:36 Uhr
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,90 EUR 0,02 EUR 0,20%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hält selbst das gesenkte operative Ergebnisziel der Airline für das Gesamtjahr noch für optimistisch, wie er am Mittwoch schrieb. Er befürchtet eine weitere Gewinnwarnung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Underweight

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
7,89 €		 Abst. Kursziel*:
-4,97%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
7,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,11%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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