Lufthansa Aktie
Marktkap. 8,64 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Zur angekündigten Beteiligung der Fluggesellschaft an der Konkurrentin TAP und einer möglichen späteren Komplettübernahme schrieb Jarrod Castle am Montag, diese Transaktion könnte ihr etliche Vorteile bringen. Er verwies auf eine breitere geografische Aufstellung der Lufthansa-Gruppe insbesondere in Lateinamerika sowie den Nutzen für das Wartungs- und Luftfrachtgeschäft. Als nächsten Kurstreiber sieht der Experte die Quartalszahlen am 3. November. Er verwies zudem auf Berichte, wonach die Lufthansa im Bereich Software Aktivitäten im Wert von einer Milliarde Euro verkaufen könnte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Buy
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,22 €
|Abst. Kursziel*:
38,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,59%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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