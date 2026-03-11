Inditex Aktie
Marktkap. 163,48 Mrd. EURKGV 27,55
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Die Geschäftszahlen der spanischen Modekette seien solide ausgefallen und sorgten so für Zuversicht, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Es ende nun eine Phase hoher Investitionen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Overweight
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
53,16 €
|Abst. Kursziel*:
3,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
52,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,48%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|08:16
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG