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Symbol BTAFF

RBC Capital Markets

BAT Underperform

14:01 Uhr
BAT Underperform
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sorge bereite aber weiterhin die Marge./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Underperform

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
46,24 £		 Abst. Kursziel*:
-22,15%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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