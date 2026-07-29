BAT Aktie
Marktkap. 117,67 Mrd. EURKGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sorge bereite aber weiterhin die Marge./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: BAT Underperform
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
46,24 £
|Abst. Kursziel*:
-22,15%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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