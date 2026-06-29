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Symbol BTAFF

Deutsche Bank AG

BAT Buy

09:31 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
54,86 EUR 0,26 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Aus einer Pressemitteilung des Tabakkonzerns gehe hervor, dass er auf dem besten Weg ist, mit seinem Umbauprogramm "Fit2Win" bis 2028 jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 600 Millionen Pfund zu erzielen, schrieb Damian McNeela in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies sei unabhängig von den prognostizierten Kostensenkungen von 2 Milliarden Pfund im Fünfjahreszeitraum bis 2030./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,86 £		 Abst. Kursziel*:
8,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Damian McNeela 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

09:31 BAT Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
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