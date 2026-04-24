DAX 24.129 -0,1%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.638 +0,1%Top 10 Crypto 9,9495 -0,5%Nas 24.837 +1,6%Bitcoin 66.136 -1,6%Euro 1,1736 +0,2%Öl 107,5 +1,5%Gold 4.709 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Intel 855681 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet etwas höher -- Asiens Börsen überwiegend in Grün - Nikkei mit Rekord -- E.ON offenbar kurz vor Übernahme von Ovo Energy -- SK hynix, TSMC, Allianz, Nordex, Tesla, VW, UniCredit im Fokus
Top News
Bitcoin-Interview: Warum Krypto-Sparpläne für Einsteiger interessant sein könnten Bitcoin-Interview: Warum Krypto-Sparpläne für Einsteiger interessant sein könnten
Ryanair-Aktie gibt ab: Airline halbiert Flugangebot am BER - Verband warnt Ryanair-Aktie gibt ab: Airline halbiert Flugangebot am BER - Verband warnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UniCredit Aktie

Kaufen
Verkaufen
UniCredit Aktien-Sparplan
64,42 EUR +0,35 EUR +0,55 %
STU
59,38 CHF +0,53 CHF +0,91 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 93,65 Mrd. EUR

KGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DJV6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0005239360

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNCFF

Barclays Capital

UniCredit Overweight

09:01 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
64,42 EUR 0,35 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 88,90 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im italienischen Bankensektor drehe sich derzeit viel um das Thema Übernahmen, schrieb Paola Sabbione am Sonntag in ihrer Szenario-Analyse. Hinsichtlich des Unicredit-Interesses an der Commerzbank gebe es noch Fragezeichen, doch eine Verschmelzung von Banco BPM und Monte dei Paschi rücke näher. Sie verspricht sich von den Finanzhäusern ein insgesamt solides erstes Quartal und bezeichnet BPER Banca als ihren Favoriten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 22:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
64,70 €		 Abst. Kursziel*:
25,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
64,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,74%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

09:01 UniCredit Overweight Barclays Capital
21.04.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
21.04.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
10.04.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

finanzen.net Übernahmekampf Commerzbank-Aktie im Blick: Bafin untersagt UniCredit künftige unsachliche Werbeanzeigen Commerzbank-Aktie im Blick: Bafin untersagt UniCredit künftige unsachliche Werbeanzeigen
WH SelfInvest Commerzbank Analyse 2026: Übernahmechance oder Absturz-Risiko?
dpa-afx Commerzbank-Aktie im Minus: Offenbar weitere Stellenstreichungen geplant
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit am Mittag billiger
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone
dpa-afx Commerzbank-Aktie gibt nach: Unicredit stockt bei Commerzbank auf - Übernahmeschwelle rückt näher
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne
RSS Feed
UniCredit S.p.A. zu myNews hinzufügen