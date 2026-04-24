UniCredit Aktie
Marktkap. 93,65 Mrd. EURKGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 88,90 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im italienischen Bankensektor drehe sich derzeit viel um das Thema Übernahmen, schrieb Paola Sabbione am Sonntag in ihrer Szenario-Analyse. Hinsichtlich des Unicredit-Interesses an der Commerzbank gebe es noch Fragezeichen, doch eine Verschmelzung von Banco BPM und Monte dei Paschi rücke näher. Sie verspricht sich von den Finanzhäusern ein insgesamt solides erstes Quartal und bezeichnet BPER Banca als ihren Favoriten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 22:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
64,70 €
|Abst. Kursziel*:
25,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
64,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,74%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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