TABELLE/EU-Verbraucherpreise November nach Ländern
===
. gg Vormonat gg Vorjahr
. +/- Prozent +/- Prozent
. Nov 25 Okt 25 Nov 25 Okt 25
Eurozone-20 -0,3 +0,2 +2,1 +2,1
EU-27 -0,2 +0,2 +2,4 +2,5
Belgien +0,3 +0,4 +2,6 +2,5
Bulgarien +0,2 +0,4 +3,7 +3,8
Dänemark -0,5 +0,6 +2,0 +2,1
Deutschland -0,5 +0,3 +2,6 +2,3
Estland -0,5 +0,1 +4,7 +4,5
Finnland -0,1 -0,1 +1,5 +1,4
Frankreich -0,2 +0,1 +0,8 +0,8
Griechenland -0,1 -0,1 +2,8 +1,6
Irland -0,2 +0,4 +3,1 +2,8
Italien -0,2 -0,2 +1,1 +1,3
Kroatien +0,3 +0,2 +4,3 +4,0
Lettland -0,3 +0,3 +3,8 +4,3
Litauen +0,4 +0,1 +3,6 +3,7
Luxemburg +0,1 -0,1 +3,6 +3,0
Malta -3,2 -0,9 +2,5 +2,5
Niederlande -1,4 +0,6 +2,6 +3,0
Österreich +0,2 +0,5 +4,0 +4,0
Polen +0,1 +0,3 +2,6 +2,9
Portugal -0,8 -0,3 +2,1 +2,0
Rumänien +0,5 +0,5 +8,6 +8,4
Schweden -0,3 +0,4 +2,2 +3,1
Slowakei +0,3 +0,1 +3,9 +3,9
Slowenien 0,0 +0,1 +2,4 +3,1
Spanien 0,0 +0,5 +3,2 +3,2
Tschechien -0,4 +0,5 +1,8 +2,3
Ungarn 0,0 0,0 +3,7 +4,2
Zypern -1,1 +0,1 +0,1 +0,2
Island -0,9 -0,5 +3,4 +3,9
Norwegen +0,1 +0,1 +2,7 +3,0
Schweiz -0,6 0,0 0,0 +0,1
===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/voi
(END) Dow Jones Newswires
December 17, 2025 05:08 ET (10:08 GMT)