'Ukraine Freedom House' für Rüstungskooperation geplant

BERLIN (dpa-AFX) - Berlin soll zu einem zentralen Standort für die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft werden. Im Rahmen einer verstärkten Rüstungskooperation werde in der Stadt ein "Ukraine Freedom House" als Verbindungsbüro der ukrainischen Verteidigungsindustrie eröffnet, teilte die Berliner Senatskanzlei mit. Ziel sei, die Vernetzung der Rüstungsunternehmen beider Länder zu beschleunigen und konkrete gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen.

Berlins Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten, Florian Hauer, sprach von einem wichtigen Signal. "Die geplante Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft ist eine echte Win-win-Lösung. Sie hilft der Ukraine und fördert zugleich die Innovationsfähigkeit Deutschlands in diesem Bereich." Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg./kr/DP/stk