DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +6,6%Nas23.593 -0,1%Bitcoin76.028 +1,9%Euro1,1773 ±0,0%Öl61,32 +0,9%Gold4.472 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla im Fokus
Top News
EOS-Aktie nach Rally: Neue Großaufträge und Rekord-Auftragsbuch von Electro Optic Systems bleiben im Blick EOS-Aktie nach Rally: Neue Großaufträge und Rekord-Auftragsbuch von Electro Optic Systems bleiben im Blick
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
10 vor 9

10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

29.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.340,1 PKT 56,1 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.818,9 PKT 44,8 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.526,9 PKT -223,5 PKT -0,44%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.963,7 PKT 4,1 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach den Weihnachtsfeiertagen moderat höher in die verkürzte Woche vor Silvester starten.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,2 Prozent auf 24.397 Punkte.

2. Börsen in Fernost leichter

Die wichtigsten Börsen in Fernost geben am Montag nach.

Wer­bung

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Verlust von 0,44 Prozent bei 50.526,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite minimale 0,02 Prozent auf 3.963,08 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,49 Prozent auf 25.691,85 Einheiten ab.

Wer­bung

3. Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS im Fokus: Trump-Selenskyj-Gipfel ohne greifbare Ergebnisse

Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Zur Nachricht

4. Tesla-Aktie: Disput über Arbeitszeitverkürzung und Leistungsdruck in Grünheide verschärft sich

Der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin lehnt die Einführung eines Tarifvertrags kategorisch ab. Zur Nachricht

5. DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert

Der australische Spezialist für Drohnenabwehr, DroneShield, hat kurz vor dem Jahreswechsel einen bedeutenden Neuauftrag vermeldet. Zur Nachricht

6. NVIDIA erhält von Groq nicht-exklusive Produktlizenz und übernimmt Teil der Mitarbeiter

Für die Anteilsscheine des Chipriesen NVIDIA ging es vor dem Wochenende aufwärts, nachdem ein Deal mit dem KI-Startup Groq bekannt wurde. Zur Nachricht

7. Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch?

Kurz vor dem Jahreswechsel hat die US-Arzneimittelbehörde FDA Novo Nordisk ein wichtiges "Weihnachtsgeschenk" bereitet: Die Zulassung der Wegovy-Pille. Zur Nachricht

8. Standard Chartered mit düsterer Krypto-Prognose: BTC-Kursziel halbiert

Standard Chartered halbiert das Bitcoin-Kursziel für 2025. Zur Nachricht

9. Ölpreise freundlich

Die Ölpreise ziehen am Montag an.

10. Euro bleibt stabil

Der Euro zeigt sich am Montag kaum bewegt.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com