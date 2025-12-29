10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach den Weihnachtsfeiertagen moderat höher in die verkürzte Woche vor Silvester starten.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,2 Prozent auf 24.397 Punkte.

2. Börsen in Fernost leichter

Die wichtigsten Börsen in Fernost geben am Montag nach.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Verlust von 0,44 Prozent bei 50.526,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite minimale 0,02 Prozent auf 3.963,08 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,49 Prozent auf 25.691,85 Einheiten ab.

3. Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS im Fokus: Trump-Selenskyj-Gipfel ohne greifbare Ergebnisse

Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen.

4. Tesla-Aktie: Disput über Arbeitszeitverkürzung und Leistungsdruck in Grünheide verschärft sich

Der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin lehnt die Einführung eines Tarifvertrags kategorisch ab.

5. DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert

Der australische Spezialist für Drohnenabwehr, DroneShield, hat kurz vor dem Jahreswechsel einen bedeutenden Neuauftrag vermeldet.

6. NVIDIA erhält von Groq nicht-exklusive Produktlizenz und übernimmt Teil der Mitarbeiter

Für die Anteilsscheine des Chipriesen NVIDIA ging es vor dem Wochenende aufwärts, nachdem ein Deal mit dem KI-Startup Groq bekannt wurde.

7. Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch?

Kurz vor dem Jahreswechsel hat die US-Arzneimittelbehörde FDA Novo Nordisk ein wichtiges "Weihnachtsgeschenk" bereitet: Die Zulassung der Wegovy-Pille.

8. Standard Chartered mit düsterer Krypto-Prognose: BTC-Kursziel halbiert

Standard Chartered halbiert das Bitcoin-Kursziel für 2025.

9. Ölpreise freundlich

Die Ölpreise ziehen am Montag an.

10. Euro bleibt stabil

Der Euro zeigt sich am Montag kaum bewegt.